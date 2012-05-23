〔马来西亚期市〕棕榈油期货创逾五个月新低,受欧洲方面疑虑影响(更新版)

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(更新内文棕榈油期货最新报价)
路透新加坡5月23日电---马来西亚棕榈油期货周三跌至逾五个月来新低,尾随整体大宗商品市场跌势,因投资人对于欧元区债务危机的审慎情绪再起.
法国带头倡议发行欧元区政府共同债券,已经被德国打了回票,令人担心希腊可能退出欧元;稍晚欧洲领袖将召开峰会.
棕榈油亦未能幸免于这波大宗商品市场的抛盘,收盘时下跌近3%,收在略高于重要心理关卡3,000马币(林吉特)上方.
"棕榈油市场今天一开始就面临压力.其他油籽市场下跌,棕榈油也跟着走低."一名驻马来西亚外资经纪商交易员表示.
马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3下跌2.9%,收在每吨3,019马币,稍早一度触及12月19日以来新低2,993马币.
成交量55,312口,几乎是平常的25,000口的两倍有余,因交易商赶忙结清仓位.
路透市场分析师王涛表达偏空看法,他称由于棕榈油已经跌破3,019马币,未来将进一步跌至2,971马币,此为12月15日低点.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。