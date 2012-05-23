〔马来西亚期市〕棕榈油期货创逾五个月新低,受欧洲方面疑虑影响(更新版)

(更新内文棕榈油期货最新报价)

路透新加坡5月23日电---马来西亚棕榈油期货周三跌至逾五个月来新低,尾随整体大宗商品市场跌势,因投资人对于欧元区债务危机的审慎情绪再起.

法国带头倡议发行欧元区政府共同债券,已经被德国打了回票,令人担心希腊可能退出欧元;稍晚欧洲领袖将召开峰会.

棕榈油亦未能幸免于这波大宗商品市场的抛盘,收盘时下跌近3%,收在略高于重要心理关卡3,000马币(林吉特)上方.

"棕榈油市场今天一开始就面临压力.其他油籽市场下跌,棕榈油也跟着走低."一名驻马来西亚外资经纪商交易员表示.

马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3下跌2.9%,收在每吨3,019马币,稍早一度触及12月19日以来新低2,993马币.

成交量55,312口,几乎是平常的25,000口的两倍有余,因交易商赶忙结清仓位.

路透市场分析师王涛表达偏空看法,他称由于棕榈油已经跌破3,019马币,未来将进一步跌至2,971马币,此为12月15日低点.(完)