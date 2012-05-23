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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--5月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布4月耐久财订单

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,并宣布52周国库券标售

1700 - 财政部标售七年期公债

1900 - 农业部公布名为"糖:全球市场和贸易(Sugar: World Markets and Trade)"的报告

2000 - 美国财长盖特纳在约翰霍普金斯大学尼采高级国际研究学院毕业典礼上讲话

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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