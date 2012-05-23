〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,海岬型和巴拿马型指数挫跌

路透5月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,因海岬型和巴拿马型船运活动均减少.

波罗的海乾散货运价指数下跌27点至1,100点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI重挫3.93%,至1,539点.日均获利减少599美元至7,297美元,因中国铁矿石需求疲弱.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

分析师表示,中国对钢铁的需求减少,且审慎的中国买家推迟接收铁矿石货物,令海岬型船运的需求受到打击.

"市场人气已进一步走弱,买家采取观望策略,"RS Platou Commodity Markets分析师Rahul Kapoor在研究报告中表示.

尽管中国证券报报导称,中国基建项目审批将加速,但投资人仍怀疑单是此举能否帮助反击地产业放缓下的需求疲弱情况.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫4.12%,日均获利跌至9,456美元,因活动偏低且船只过剩.

一段时间以来船只供应成长的速度一直大过商品需求的成长,这料在未来几个月抑制乾散货运费的增长.(完)