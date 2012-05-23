〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,海岬型和巴拿马型指数挫跌

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,因海岬型和巴拿马型船运活动均减少.
波罗的海乾散货运价指数下跌27点至1,100点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI重挫3.93%,至1,539点.日均获利减少599美元至7,297美元,因中国铁矿石需求疲弱.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
分析师表示,中国对钢铁的需求减少,且审慎的中国买家推迟接收铁矿石货物,令海岬型船运的需求受到打击.
"市场人气已进一步走弱,买家采取观望策略,"RS Platou Commodity Markets分析师Rahul Kapoor在研究报告中表示.
尽管中国证券报报导称,中国基建项目审批将加速,但投资人仍怀疑单是此举能否帮助反击地产业放缓下的需求疲弱情况.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫4.12%,日均获利跌至9,456美元,因活动偏低且船只过剩.
一段时间以来船只供应成长的速度一直大过商品需求的成长,这料在未来几个月抑制乾散货运费的增长.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。