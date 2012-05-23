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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 07:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月24日

汤森路透5月23日电---以下为标准普尔500企业中将于5月24日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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Q3 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 0.73

BMO Q4 2012 亨氏 HNZ 0.79 15 0.71

BMO Q4 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.56 14 0.53

BMO Q1 2012 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.69 18 0.67

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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