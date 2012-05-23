《美国上市公司业绩公布日程表》--5月24日

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
汤森路透5月23日电---以下为标准普尔500企业中将于5月24日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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Q3 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 0.73
BMO Q4 2012 亨氏 HNZ 0.79 15 0.71
BMO Q4 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.56 14 0.53
BMO Q1 2012 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.69 18 0.67
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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