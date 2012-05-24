《台湾报摘》--工商时报5月24日

* 头版头条:

--内需降温.经济部昨日发布4月批发、零售与餐饮营业额为1兆1,458亿台币、年减2.37%,内需动能明显减弱.经济部表示,内需已从"温"降至"凉",薪资冻涨、股市差、物价又上涨,"恐怕会凉一阵子".

* 其他:

--行政院定调,两岸ECFA后续协议加速前进.其中服务业贸易协议预订在今年底前完成协商并签署.至于货品贸易协议,6月将就货品项目进行实质协商,最快2013年上半年完成洽签,最迟不得晚于2013年底.

--全球经济景气陷入困境,鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭也忧心忡忡,强调欧洲市况真的不好,美国明年一定不好,中国出口衰退情况扩大,在全世界三大经济板块都陷入低迷不振下,全世界都要有过苦日子的准备.

--寿险公会理事长许舒博23日表示,近期将争取与大陆保监会主席项俊波会面,希望表达建立两岸保险合作平台的意愿,协助国内寿险业争取进入大陆市场的法规松绑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.