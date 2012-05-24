《台湾报摘》--工商时报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--内需降温.经济部昨日发布4月批发、零售与餐饮营业额为1兆1,458亿台币、年减2.37%,内需动能明显减弱.经济部表示,内需已从"温"降至"凉",薪资冻涨、股市差、物价又上涨,"恐怕会凉一阵子".
* 其他:
--行政院定调,两岸ECFA后续协议加速前进.其中服务业贸易协议预订在今年底前完成协商并签署.至于货品贸易协议,6月将就货品项目进行实质协商,最快2013年上半年完成洽签,最迟不得晚于2013年底.
--全球经济景气陷入困境,鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭也忧心忡忡,强调欧洲市况真的不好,美国明年一定不好,中国出口衰退情况扩大,在全世界三大经济板块都陷入低迷不振下,全世界都要有过苦日子的准备.
--寿险公会理事长许舒博23日表示,近期将争取与大陆保监会主席项俊波会面,希望表达建立两岸保险合作平台的意愿,协助国内寿险业争取进入大陆市场的法规松绑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。