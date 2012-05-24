《台湾报摘》--经济日报5月24日

* 头版头条:

--台湾经建会主委尹启铭强调,黄金十年关键驱动力之一就是开放.面对全球竞争,政府将开展第三波经济自由化,主要透过规划自由经济示范区、松绑企业经营投资相关法规等做法,掌握全球市场与资源.

* 其他:

--全球经济局势动荡,鸿海(2317.TW)集团"危机入市",积极扩张营运版图,董事长郭台铭说,最不景气是最好投资的时候.目前在日本、德国投资,下一步则看好印尼与缅甸.

--大陆证监会点名欢迎港台养老金、退休金等长期资金进驻大陆.投信投顾公会理事长林弘立表示,将建议开放政府基金以专案方式向大陆申请QFII额度.惟政府基金官员表示,目前政府并未开放相关基金可直接布局中国大陆,加上人力有限,对大陆个股的标的并不熟悉,暂不考量提出申请.

--南山人寿副董事长杜英宗指出,台湾的股市、房市、内需和外销等四大指标都趋缓,"是很危险的兆头、是个警讯",政府现阶段不应该关心对经济没有正面影响的事情.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.