《台湾报摘》--经济日报5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--台湾经建会主委尹启铭强调,黄金十年关键驱动力之一就是开放.面对全球竞争,政府将开展第三波经济自由化,主要透过规划自由经济示范区、松绑企业经营投资相关法规等做法,掌握全球市场与资源.
* 其他:
--全球经济局势动荡,鸿海(2317.TW)集团"危机入市",积极扩张营运版图,董事长郭台铭说,最不景气是最好投资的时候.目前在日本、德国投资,下一步则看好印尼与缅甸.
--大陆证监会点名欢迎港台养老金、退休金等长期资金进驻大陆.投信投顾公会理事长林弘立表示,将建议开放政府基金以专案方式向大陆申请QFII额度.惟政府基金官员表示,目前政府并未开放相关基金可直接布局中国大陆,加上人力有限,对大陆个股的标的并不熟悉,暂不考量提出申请.
--南山人寿副董事长杜英宗指出,台湾的股市、房市、内需和外销等四大指标都趋缓,"是很危险的兆头、是个警讯",政府现阶段不应该关心对经济没有正面影响的事情.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。