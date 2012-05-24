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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:25 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初小升,但仍慎防希腊恐退出欧元区

路透东京5月24日电---日本股市周四盘初小升,扳回部分上交易日的跌幅,因美股转跌为升,不过投资人仍慎防希腊可能退出欧元区.

日经指数.N225小升0.2%至8,571.77点.东证股价指数.TOPX则升0.1%至722.46点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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