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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 08:35 BJT

〔表格〕5月19日止当周外国投资者卖超日本股票1,313亿日圆

路透东京5月24日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外国投资者卖超日本股票1,313亿日圆(16.5亿美元),为连续第五周卖超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

5月13日-5月19日 131.3 -64.7 -896.1

5月 6日-5月12日 -258.4r -128.7 +1,104.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

5月13日-5月19日 -36.1 +243.7 +33.6

5月 6日-5月12日 -32.1 +1,258.5r -21.5 (完)

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--编译 戴素萍;审校 张若琪

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