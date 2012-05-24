〔香港新股〕中国人保集团或先在香港上市,募资20-30亿美元--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透5月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，两位接近交易的消息人士表示，中国最大财险公司--中国人民保险集团可能选择先在香港上市，而非A/H股同步上市.
消息人士称，该公司已向港交所递交上市申请，H股募资金额为20至30亿美元。
“相较于A/H股IPO，先在H股上市将使交易的定价更加灵活。”其中一位消息人士称。
人保集团在最近的几周中加快了上市的步伐。该公司在一年前聘请了投行安排其50至60亿美元香港上海两地同步上市计划。然而，在两地上市交易中，中国发行人被禁止在香港以低于A股的发行价格售股，使得在震荡的市况中更难完成交易。
然而，第三位消息人士称，该公司仍在评估多种选择，并将会根据市场情况来决定是单独进行香港上市还是两地同步上市。
人保集团董事长及总裁吴焰在今年3月期间曾表示,希望今年完成A+H的整体上市目标.[ID:nSB1425116]
IFR此前曾报导，人保集团欲在第三季完成此案，最早可能会是7月。
中金、瑞信CSGN.VX和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)为H股上市保荐人；中金及安信证券为A股交易保荐人。人保集团在上周五(18日)与投资银行会面，计划为交易增加更多的承销商。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。