〔路透基点〕台湾烨联钢铁启动五年期160亿台币贷款案--RLPC

路透香港5月23日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾钢铁厂商烨联钢铁正在进行五年期160亿台币(5.41亿美元)贷款案.

贷款案由兆丰国际商银担任主办行.该案分为两部分,包括A部分109亿台币有担保贷款、以及B部分的51亿台币无担保贷款.

A部分贷款由土地、工厂及设备做为担保品,贷款利率为较二级市场商业票据利率加码100基点,B部分的贷款利率则为加码110基点.

银行获邀以下列五种档次参贷:

承贷20亿台币或以上之银行,可获受托主办行及额度分配行头衔,并取得15基点的先付费用.

承贷15亿-19.9亿台币之银行,可获受托主办行及额度分配行头衔,并取得10基点的先付费用.

承贷10亿-14.9亿台币的银行为共同主办行,可获得7基点先付费用.

承贷5亿-9.99亿台币的银行为经理行,可取得5基点先付费用.

承贷2亿-4.99亿台币的银行为一般参贷行,可获得5基点先付费用.

银行回覆截止日期为6月22日.

两部份的贷款均是在一年的宽限期之后,分17季每季不等额偿还.前八期各偿还贷款的4%,第9-16期偿还贷款的6%,最后一期偿还20%.

融资取得资金主要做为烨联两项贷款案的再融资,分别是2010年8月的五年期125亿台币贷款案、2006年5月取得的七年期24.8亿台币贷款案.部分资金也将做为营运资本.

财务条款包括最低流动比率70%、最大债务股本比率250%、最低利息覆盖率三倍、最低资产净值250亿台币.

银行邀请函已在5月11日寄出.

兆丰国际商银是2010年贷款案的原始受托主办行兼额度分配行及管理行.彰化商银、华南商银、台湾土地银行、台湾企银为共同主办行兼额度分配行。

2006年的贷款案时,元大商业银行是主办行兼额度分配行及管理行.华南及土银是共同主办行.

根据该公司网站,烨联为东南亚最大的一贯作业不锈钢厂.(完)