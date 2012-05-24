〔路透基点〕台湾烨联钢铁启动五年期160亿台币贷款案--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月23日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾钢铁厂商烨联钢铁正在进行五年期160亿台币(5.41亿美元)贷款案.
贷款案由兆丰国际商银担任主办行.该案分为两部分,包括A部分109亿台币有担保贷款、以及B部分的51亿台币无担保贷款.
A部分贷款由土地、工厂及设备做为担保品,贷款利率为较二级市场商业票据利率加码100基点,B部分的贷款利率则为加码110基点.
银行获邀以下列五种档次参贷:
承贷20亿台币或以上之银行,可获受托主办行及额度分配行头衔,并取得15基点的先付费用.
承贷15亿-19.9亿台币之银行,可获受托主办行及额度分配行头衔,并取得10基点的先付费用.
承贷10亿-14.9亿台币的银行为共同主办行,可获得7基点先付费用.
承贷5亿-9.99亿台币的银行为经理行,可取得5基点先付费用.
承贷2亿-4.99亿台币的银行为一般参贷行,可获得5基点先付费用.
银行回覆截止日期为6月22日.
两部份的贷款均是在一年的宽限期之后,分17季每季不等额偿还.前八期各偿还贷款的4%,第9-16期偿还贷款的6%,最后一期偿还20%.
融资取得资金主要做为烨联两项贷款案的再融资,分别是2010年8月的五年期125亿台币贷款案、2006年5月取得的七年期24.8亿台币贷款案.部分资金也将做为营运资本.
财务条款包括最低流动比率70%、最大债务股本比率250%、最低利息覆盖率三倍、最低资产净值250亿台币.
银行邀请函已在5月11日寄出.
兆丰国际商银是2010年贷款案的原始受托主办行兼额度分配行及管理行.彰化商银、华南商银、台湾土地银行、台湾企银为共同主办行兼额度分配行。
2006年的贷款案时,元大商业银行是主办行兼额度分配行及管理行.华南及土银是共同主办行.
根据该公司网站,烨联为东南亚最大的一贯作业不锈钢厂.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。