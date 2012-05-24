《HOME专栏》钢铁产量上升,但价格压力日增＝3

**欧洲疲弱之势蔓延**

重新平衡已经在欧洲展开,结果导致钢铁产量稳步下降.

4月欧盟27国的同比增长为负5.2%,延续去年10月开始的下滑趋势.

值得注意的是,最新WSA数据显示生产疲弱态势正在欧洲扩散.

原来表现出色的意大利和法国等国,上月钢产量也呈现负增长.

此外,生产放缓趋势正在扩展到独联体国家和土耳其.4月独联体国家产量减少5%,而土耳其产量增幅从1月时的14%锐降到5%.

价格疲弱正在从黑海钢坯市场向其它地方蔓延,表明中东建筑市场没有出现预期中的需求.

**只有跌路一条?**

钢产量是反映全球制造业状况的落后指标.

因此,4月产量创出最高纪录,体现的主要是几个月以前的市场预期.

当时中国钢厂相信,在春节假期过后,中国巨大的建筑产业将"一切如常".

市场对北美钢厂产品的需求意外强劲,其价格预计上涨,这些钢厂为此增加产量.

甚至在欧洲,德国、意大利和法国等钢铁生产大国的出口市场仍然保持活力,而且其国内需求也很稳定.

如今,相比希腊退出可能造成的后果,欧元区衰退开始看起来是最好的情形.

北美钢厂现在开始感受到钢价下跌的压力.

中国钢厂开始取消铁矿石合同,或者推迟接货,这是显示利润压力的明确迹象,也预示未来会有麻烦.

目前钢价正在反映市场动态的这些变化.

钢厂也将调整产量,这只是时间问题.(完)