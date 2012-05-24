《HOME专栏》钢铁产量上升,但价格压力日增＝3

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
**欧洲疲弱之势蔓延**
重新平衡已经在欧洲展开,结果导致钢铁产量稳步下降.
4月欧盟27国的同比增长为负5.2%,延续去年10月开始的下滑趋势.
值得注意的是,最新WSA数据显示生产疲弱态势正在欧洲扩散.
原来表现出色的意大利和法国等国,上月钢产量也呈现负增长.
此外,生产放缓趋势正在扩展到独联体国家和土耳其.4月独联体国家产量减少5%,而土耳其产量增幅从1月时的14%锐降到5%.
价格疲弱正在从黑海钢坯市场向其它地方蔓延,表明中东建筑市场没有出现预期中的需求.
**只有跌路一条?**
钢产量是反映全球制造业状况的落后指标.
因此,4月产量创出最高纪录,体现的主要是几个月以前的市场预期.
当时中国钢厂相信,在春节假期过后,中国巨大的建筑产业将"一切如常".
市场对北美钢厂产品的需求意外强劲,其价格预计上涨,这些钢厂为此增加产量.
甚至在欧洲,德国、意大利和法国等钢铁生产大国的出口市场仍然保持活力,而且其国内需求也很稳定.
如今,相比希腊退出可能造成的后果,欧元区衰退开始看起来是最好的情形.
北美钢厂现在开始感受到钢价下跌的压力.
中国钢厂开始取消铁矿石合同,或者推迟接货,这是显示利润压力的明确迹象,也预示未来会有麻烦.
目前钢价正在反映市场动态的这些变化.
钢厂也将调整产量,这只是时间问题.(完)
--译文审校 艾茂林/王丽鑫
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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