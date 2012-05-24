〔美股业绩〕尚德电力和天合光能第一季净损,预期第二季毛利率改善

路透5月23日电---太阳能厂商中国尚德电力STP.N和天合光能(TSL.N)表示,由于得拨出经费抵偿美国对从中国进口的太阳能面板课征反倾销关税,压缩到其第一季毛利率.

美国商务部上周四决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.[ID:nSB1554442]

不过尚德电力和天合光能料第二季毛利率可望回升,因将进一步节约成本并预期需求增加.

全球最大太阳能光伏组件厂商尚德电力预计,第二季毛利率在3-6%,高于第一季的区区0.6%.

尚德电力称第一季毛利和毛利率受美国反补贴税及反倾销税相关拨备的打击.

天合光能预期第二季毛利率约10%,此已纳入可能的反补贴税和反倾销税拨备的影响.第一季毛利率为5.8%.

**第一季表现**

尚德电力并称,第一季可归属于美国存托凭证(ADS)持有人的净亏损为1.33亿美元,或每单位ADS亏损0.74美元;上年同期为净利3,190万美元或每单位ADS盈余0.17美元.

该公司营收减少53%,至4.095亿美元.

天合光能第一季净损2,980万美元,或每单位ADS亏损0.42美元;上年同期为获利4,770万美元或每单位ADS盈余0.63美元.

该公司营收则下降37%,至3.499亿美元.(完)