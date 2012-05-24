《外汇动态》欧元及澳元在汇丰中国制造业PMI出炉后小涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0316GMT---在汇丰公布中国制造业采购经理人指数(PMI)5月初值自49.3降至48.7后,风险性货币小涨,令欧元及澳元得以扳回部份跌势;欧元和澳元在持续大跌后,被市场视为超卖.
尽管这份数据令市场更加认为中国第二季经济成长步伐减缓,但其似落在交易商原先所预期的水准附近.
澳元升至0.9756美元AUD=D4,数据发布前为0.9733美元;而欧元则升至1.2580美元EUR=,数据出炉前为1.2567美元.
"欧盟峰会有点令人失望,然市场反应不大,意味着市场可能会小幅反弹,"日系主要银行一资深现汇交易员表示.
"我认为欧元可能回到1.2650附近,"他并补充道,停止单在1.2630及1.2640美元伺机而待.(完)
--编译 龚芳;审校 王兴亚
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。