《外汇动态》欧元及澳元在汇丰中国制造业PMI出炉后小涨

0316GMT---在汇丰公布中国制造业采购经理人指数(PMI)5月初值自49.3降至48.7后,风险性货币小涨,令欧元及澳元得以扳回部份跌势;欧元和澳元在持续大跌后,被市场视为超卖.

尽管这份数据令市场更加认为中国第二季经济成长步伐减缓,但其似落在交易商原先所预期的水准附近.

澳元升至0.9756美元AUD=D4,数据发布前为0.9733美元;而欧元则升至1.2580美元EUR=,数据出炉前为1.2567美元.

"欧盟峰会有点令人失望,然市场反应不大,意味着市场可能会小幅反弹,"日系主要银行一资深现汇交易员表示.

"我认为欧元可能回到1.2650附近,"他并补充道,停止单在1.2630及1.2640美元伺机而待.(完)

--编译 龚芳;审校 王兴亚

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]