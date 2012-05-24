《全球主要央行动态》--5月24日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月17日-5月24日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示,若希腊退出欧元区处理得当,可能不会对欧美国家产生重大影响.[ID:nSB1565554]

周二公布的美国联邦储备理事会(FED)会议记录显示,波士顿联邦储备银行在4月希望下调贴现率,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率.尽管如此,其他10家联储银行都支持维持贴现率在目前的0.75%不变.[ID:nSB8537713]

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示,过去一年美国通胀上升暗示,美联储手中可扶助就业的政策举措所剩无几.他认为通胀超过联储2%的目标意味着,以联储可动用工具来看,当前美国就业接近最大化.他强调,联储扶助就业举措虽然接近枯竭,但其他政策制定者仍掌握着他们可自由选用的举措.[ID:nL1E8GNCUQ]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济需要"审慎有度"的刺激经济成长措施,但美联储应该专注于改善沟通,因为目前环境还不到应该进一步购买债券.他指出,若就业状况和通缩趋势出现严重恶化,或将考虑第三轮量化宽松措施(QE3).[ID:nSB1559554]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉在周四欧盟峰会闭幕时表示,发行欧元区共同债券只有在欧元区组建某种形式的财政同盟的情况下才有意义,否则将没有作用.[ID:nSB1565612]

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示,考虑退出非常规货币政策为时过早,但必须警惕和监控其对政策稳定和投资流动构成的风险.他指出,欧洲央行或较容易解除其超宽松政策,因其资产负债表扩张,大部分是由于向金融业提供流动性所致.[ID:nSB1558662]

**英国**

英国央行公布5月9-10日政策会议记录显示,央行一致通过维持利率在0.5%不变,同时以8:1的票数通过维持量化宽松规模在3,250亿英镑,委员迈尔斯投票赞成追加250亿英镑.有数名委员认为,决定暂不扩大资产购买计画规模的正反理由"旗鼓相当".央行称,货币政策委员会(MPC)将观察每月经济前景,若前景需要将推出更多刺激政策.[ID:nSB1563902]

英国央行副总裁宾恩表示,若经济形势明显恶化,该行或需恢复资产购买计划,而欧元区债务危机已推后反转量化宽松计划的时间.[ID:nSB1564076]

英国央行MPC委员普森表示,他上月放弃要求额外刺激措施的做法也许有点过早,因为基本经济状况可能并不及他今年稍早预想的情形.[ID:nSB1555652]他并指出,目前的欧元区危机并非只是希腊债务问题所造成,欧元区一些银行的资本并不够充足.[ID:nSB1558344]

英国和德国央行官员表示,各国宏观审慎政策的灵活性对于欧盟金融稳定至关重要.英国央行副总裁塔克和德国央行理事会成员Andreas Dombret都认为,宏观审慎政策框架必须具有灵活性,允许提早进行干预.[ID:nSB1556958]

**德国**

德国央行周三表示,希腊形势非常令人担忧,不进行改革将令该国难以获得进一步援助.若对希腊的援助停止,则欧元区将面临很大风险,但该风险可控.此外,要求德国财政决策者放宽政策立场刺激经济的呼声看似不适当.[ID:nSB1564174]

**日本**

日本央行一如预期维持政策利率在0-0.1%,且未采取新的宽松措施,以备在欧债危机恶化而需进一步行动时有牌可出.但央行也警告称,日本经济复苏前景面临诸多风险,如全球经济不确定性较高,以及欧洲主权债务危机令市场承压.这表明若市场动荡并导致日圆恢复大涨势头,央行准备很快再度采取行动.[ID:nSB1563232]

日央行总裁白川方明称,央行寻求强有力宽松政策的立场没有改变.他表示需通过利率而不是货币基础的规模,来衡量宽松政策的效果.[ID:nSB1563706]

**台湾**

台湾央行副总裁严宗大周二表示,有信心今年通膨率控制在2%以下.分析师表示,央行此番言论令市场更确立了第二季利率将维持不变的看法.[ID:nST0520155](完)