〔台湾个股〕鸿海计画明年下半将中国员工薪资较现行再调高一倍--杂志

路透台北5月24日电---台湾商业周刊周四报导,全球最大的电子产品代工厂--富士康科技(鸿海)集团计画明年下半年将中国员工的薪资较现行再调高一倍,藉以催生当地中产阶级,扩大内需市场.

报导也引述富士康科技(鸿海)集团总裁郭台铭说法称,全球主要经济体中,欧洲相当疲弱,美国进入2013年后料将转差,QE3早晚一定会推出;至于中国出口衰退的情况会扩大.

郭台铭也透露,最不景气是最好投资的时候,目前集团正在日本与德国进行投资,也在观察印尼与缅甸的投资环境,做为下一步扩张的基地.

富士康甫于日前举行中国总部破土典礼.郭台铭当时称,要让员工得到合理薪酬,预计今年底中国员工的薪酬将超过台湾本部.[ID:nSB1538370]

此举意味着今年年底前中国富士康员工的底薪,就会直接由目前的2,200元人民币直接跳到4,000元,调幅达到82%.

惟商业周刊引述郭台铭说法称,将中国员工的薪资较现行再调高一倍,也预示着调薪后的中国富士康员工底薪将达4,400元,较先前的加薪幅度再增加10%.

富士康集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,除了苹果,还有诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等,但其毛利率近年来不断被压缩,第一季度其营业利润率跌破1%,仅0.9%,这反映出代工厂以量制价,低毛利率的宿命没有变化.

富士康集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)