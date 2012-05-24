〔台湾个股〕鸿海计画明年下半将中国员工薪资较现行再调高一倍--杂志

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月24日电---台湾商业周刊周四报导,全球最大的电子产品代工厂--富士康科技(鸿海)集团计画明年下半年将中国员工的薪资较现行再调高一倍,藉以催生当地中产阶级,扩大内需市场.
报导也引述富士康科技(鸿海)集团总裁郭台铭说法称,全球主要经济体中,欧洲相当疲弱,美国进入2013年后料将转差,QE3早晚一定会推出;至于中国出口衰退的情况会扩大.
郭台铭也透露,最不景气是最好投资的时候,目前集团正在日本与德国进行投资,也在观察印尼与缅甸的投资环境,做为下一步扩张的基地.
富士康甫于日前举行中国总部破土典礼.郭台铭当时称,要让员工得到合理薪酬,预计今年底中国员工的薪酬将超过台湾本部.[ID:nSB1538370]
此举意味着今年年底前中国富士康员工的底薪,就会直接由目前的2,200元人民币直接跳到4,000元,调幅达到82%.
惟商业周刊引述郭台铭说法称,将中国员工的薪资较现行再调高一倍,也预示着调薪后的中国富士康员工底薪将达4,400元,较先前的加薪幅度再增加10%.
富士康集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,除了苹果,还有诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等,但其毛利率近年来不断被压缩,第一季度其营业利润率跌破1%,仅0.9%,这反映出代工厂以量制价,低毛利率的宿命没有变化.
富士康集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。