〔台湾债市〕公债交割无碍RP利率持于区间,各家对市况感受不一

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于区间,今日有300亿台币101/乙二公债及67亿渣打银行金融债交割,见部份投信赎回资金,拿下本期公债多数筹码的银行端资金偏紧,各家机构对市况感受不一.
资金调度人士表示,今日若有公债缺口则较难调度,部分券商须以较高利率才能找到钱;不过,整体而言,在央行维持适度宽松下,加之台股走势疲弱缺乏吸引力,投信停泊于RP市场的资金相对稳定,尾盘续有余钱回流,稍稍和缓市场紧缩状况.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.
交易商统计,周五另有台北富邦银行47亿台币金融债交割.
本地时间上午11:58时,台股加权指数.TWII下跌0.52%,至7,110.36点,因希腊可能退出欧元区,投资者警惕风险.[.TWCN](完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。