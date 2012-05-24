〔台湾债市〕公债交割无碍RP利率持于区间,各家对市况感受不一

路透台北5月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于区间,今日有300亿台币101/乙二公债及67亿渣打银行金融债交割,见部份投信赎回资金,拿下本期公债多数筹码的银行端资金偏紧,各家机构对市况感受不一.

资金调度人士表示,今日若有公债缺口则较难调度,部分券商须以较高利率才能找到钱;不过,整体而言,在央行维持适度宽松下,加之台股走势疲弱缺乏吸引力,投信停泊于RP市场的资金相对稳定,尾盘续有余钱回流,稍稍和缓市场紧缩状况.