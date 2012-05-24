〔台湾个股〕开发金拟募第二档股权基金,并将与中国国开行展开合作

路透台北5月24日电--台湾创投型金控---开发金控(2883.TW)周四称,将与中国国家开发银行[CHDB.UL]子公司签订合作意向书(MOU),未来双方将展开全国性的合作;此外,今年下半年将募集中国境内第二档的人民币股权基金,规模预定20亿人民币.

开发金以其创投业务专长,在中国藉募人民币股权基金,开展业务.但原本开发金仅规划在福建、江苏昆山及上海陆家嘴等地方成立人民币股权投资基金,现在盼藉由跟国开行的合作,展开全国性的业务合作.

"明天将与国开行的全资子公司--国开金融签署MOU(合作意向书),"开发金发言人张立人说.

此外,张立人也表示,未来将在江苏昆山成立人民币股权投资基金,6月初展开筹备、最快年底前完成,盼规模达20亿人民币以上,这是开发金在大陆的第二档人民币股权基金.

去年开发金已在大陆福建募集第一档人民币股权基金,规模约为20亿人民币,第一阶段的10亿人民币已进入最后收尾阶段,二阶段的10亿人民币则将于一年内完成.

张立人也表示,预计下半年将与国开金融商讨业务合作,其中包括合资成立公司共同开发创投基金业务.

开发金的新闻稿中也表示,将推动大陆央企、国企、江苏省国有、民营及台资企业共同投资昆山人民币股权投资基金,下一步将与江苏省合作建立海外基金,引导江苏省资金来台投资.而江苏省昆山市也将协助开发金在昆山参股江苏、与江苏合资设立不同类型的金融机构.

开发金今日收跌1.28%,报6.96台币.大盘加权股价指数.TWII收跌0.32%.(完)