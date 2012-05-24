〔台湾个股〕开发金拟募第二档股权基金,并将与中国国开行展开合作

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月24日电--台湾创投型金控---开发金控(2883.TW)周四称,将与中国国家开发银行[CHDB.UL]子公司签订合作意向书(MOU),未来双方将展开全国性的合作;此外,今年下半年将募集中国境内第二档的人民币股权基金,规模预定20亿人民币.
开发金以其创投业务专长,在中国藉募人民币股权基金,开展业务.但原本开发金仅规划在福建、江苏昆山及上海陆家嘴等地方成立人民币股权投资基金,现在盼藉由跟国开行的合作,展开全国性的业务合作.
"明天将与国开行的全资子公司--国开金融签署MOU(合作意向书),"开发金发言人张立人说.
此外,张立人也表示,未来将在江苏昆山成立人民币股权投资基金,6月初展开筹备、最快年底前完成,盼规模达20亿人民币以上,这是开发金在大陆的第二档人民币股权基金.
去年开发金已在大陆福建募集第一档人民币股权基金,规模约为20亿人民币,第一阶段的10亿人民币已进入最后收尾阶段,二阶段的10亿人民币则将于一年内完成.
张立人也表示,预计下半年将与国开金融商讨业务合作,其中包括合资成立公司共同开发创投基金业务.
开发金的新闻稿中也表示,将推动大陆央企、国企、江苏省国有、民营及台资企业共同投资昆山人民币股权投资基金,下一步将与江苏省合作建立海外基金,引导江苏省资金来台投资.而江苏省昆山市也将协助开发金在昆山参股江苏、与江苏合资设立不同类型的金融机构.
开发金今日收跌1.28%,报6.96台币.大盘加权股价指数.TWII收跌0.32%.(完)
--记者 詹静宜 ; 审校 高洁如/林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。