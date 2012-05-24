〔路透基点〕北汽集团2.35亿美元贷款在承销阶段获超额认购--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,汽车制造商--北京汽车集团有限公司(BAIC)的三年期2.35亿美元子弹式境外贷款案在承销阶段即已获超额认购逾20%.
九家分别承销2,500万美元或者以上的银行获得受托主办行兼簿记行的头衔.这九家银行分别是:中国银行(香港)、交通银行、中国信托商业银行、摩根大通、韩国产业银行、Natixis银行、渣打银行、台北富邦商业银行和永隆银行.
贷款案将由BAIC的香港子公司--北汽香港投资有限公司担任借款人,并由北京汽车股份有限公司提供担保.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285基点.银行可选择以美元或港元参贷.
一般联贷阶段料落在6月初.
贷款资金将做为一项双边贷款案的再融资,该双边贷款案是用来取得萨博(Saab)的技术.BAIC在2009年时为取得这些技术支付了2亿美元,这些技术后来被应用在BAIC的自有品牌.
国有的BAIC是中国内地五大车商之一,营收名列前四位.除了自有品牌以外,BAIC也为现代和梅赛德斯(Mercedes)品牌生产其在中国销售的汽车.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰/龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。