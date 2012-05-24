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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 13:51 BJT

《外汇动态》美元/台币受出口商卖盘压制,交投迟滞

0536GMT---美元/台币TWD=TP下跌,因台湾出口商卖出美元,以为月底结帐;市场交投清淡.但银行间人士不愿加入这个卖出的行列,受希腊可能退出欧元区的持续忧虑影响. 美元/台币跌0.1%,报29.558.(完) --编译 张若琪;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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