〔美国个股〕摩根士丹利等承销商进出Facebook股票获利1亿美元--WSJ

路透5月24日电---华尔街日报(WSJ)引述熟悉内情人士的话报导称,Facebook(FB.O)在周五挂牌以来,摩根士丹利(MS.N)和其它承销商即从稳定Facebook股价当中获利约1亿美元.

消息人士对该报称,作为主承销商,摩根士丹利将获得上述利润中的最大份额.这些利润不在数以百万美元计的IPO费用之内.

一消息人士称,这些承销商在周一以低于招股价38美元的价格买进,而获得巨额利润.

该报称,这些承销商从Facebook买进上市股份421,233,615股,但在市场卖出484,418,657股,其中包括超额配售的股份,承销商因而得以"放空"63,185,042股.

路透未能在美国工作时间之外取得摩根士丹利对此事的回应.(完)