台湾已公布经济指标--2012/5/25

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --
外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --
商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --
商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --
M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --
工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --
季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% 5/25 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保