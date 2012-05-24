〔澳洲股市〕小幅收低,受欧债危机和中国经济疑虑打压

路透墨尔本5月24日电---澳洲股市周四收跌0.3%,未能维持稍早涨势,因投资者受欧洲如何化解债务危机和中国经济放缓程度双重不确定性的影响. 最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩,出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧.[ID:nSB1566060] 交易员称,市场人士均仍聚焦欧洲领导人试图为希腊债务和撙节问题找出可行解决办法,防止其退出欧元区. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌11点,至4,055.8点.指数上日收低1.3%. 大型银行股均下跌,但必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)勉力小涨0.1%.(完) --编译 张若琪;审校 龚芳 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]