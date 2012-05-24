〔印尼金融〕央行将对银行单一股东持股设限,恐扼杀星展并购案--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡/雅加达5月24日电---印尼央行料将限制该国银行单一股东持股不得超过50%,此举恐将让新加坡星展集团(DBSM.SI)以73亿美元收购Bank Danamon(BDMN.JK)一案胎死腹中.
根据直接接触此项计划的消息人士,印尼央行料将把单一股东持股上限从当前的99%降至50%以下.
若星展银行不能协商取得豁免权,则该公司从新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]收购67.4%的Bank Danamon股权计划,将就此泡汤.
印尼央行亦料将针对股东性质的不同、例如是否为金融机构、非金融机构及家族等来设定所有权规定,预料家族股东能够持股的上限最低,但所有单一股东持股均料不得超过50%.
新的规定料将于下月初宣布,国内外的投资人将一体适用,不过国营银行可能不受影响.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。