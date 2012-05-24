〔印尼金融〕央行将对银行单一股东持股设限,恐扼杀星展并购案--消息

路透新加坡/雅加达5月24日电---印尼央行料将限制该国银行单一股东持股不得超过50%,此举恐将让新加坡星展集团(DBSM.SI)以73亿美元收购Bank Danamon(BDMN.JK)一案胎死腹中.

根据直接接触此项计划的消息人士,印尼央行料将把单一股东持股上限从当前的99%降至50%以下.

若星展银行不能协商取得豁免权,则该公司从新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]收购67.4%的Bank Danamon股权计划,将就此泡汤.

印尼央行亦料将针对股东性质的不同、例如是否为金融机构、非金融机构及家族等来设定所有权规定,预料家族股东能够持股的上限最低,但所有单一股东持股均料不得超过50%.

新的规定料将于下月初宣布,国内外的投资人将一体适用,不过国营银行可能不受影响.(完)