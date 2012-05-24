路透伦敦5月24日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元昨日跌落1.2600美元水平后,并未出现轧空行情,且一路跌至2010年7月以来最低位1.2545美元.欧元收在1.2600下方,为跌向2010年低位1.1880美元敞开大门.

本周高位1.2820/30目前成为关键阻力水位,在1.2600也可能浮现一些卖兴.在前景更加偏空下,欧元升破1.2820后因轧空而攻向1.2950/60水准的疑虑犹存.

美元/日圆:日本央行未暗示将进一步推出宽松措施,导致美元昨日再度走弱,但仍不足以跌破79.00日圆的前波低位.目前200日均线切入位78.55仍为下档关键支撑.

下档压力仍将为盘势主轴,若在云区阻力80.40下方,则仍存在继续跌向78.50及200日均线的风险.惟有收在80.42的云线以上,方才意味着美元持稳.

英镑/美元:本周稍早失守1.5840/50水准,促使英镑再度回贬,进而跌破5月低位1.5730,且下看61.8%回档位1.5645美元.若跌破1.5645的支撑,则将下看1.5530.

英镑倘若上涨,将在1.5770的50%费波纳齐回档位遭逢阻力,本周高位1.5850仍为汇价回稳的重大障碍,若有所突破则将上看55日均线1.5980美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0658GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2586 1.2584 +0.02 -2.77 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.48 79.44 +0.05 +3.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.03 99.97 +0.06 +0.46 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9539 0.9541 -0.02 +1.74 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5691 1.5686 +0.03 +1.00 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0243 1.0246 -0.03 +0.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9774 0.9750 +0.25 -4.41 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7534 0.7500 +0.45 -3.21 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.680 77.490 +0.25 -1.22 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.860 59.670 +0.32 +0.05 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.72 124.65 +0.06 +4.34 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2956 1.2968 -0.09 -1.30 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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