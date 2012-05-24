亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦5月24日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元昨日跌落1.2600美元水平后,并未出现轧空行情,且一路跌至2010年7月以来最低位1.2545美元.欧元收在1.2600下方,为跌向2010年低位1.1880美元敞开大门.
本周高位1.2820/30目前成为关键阻力水位,在1.2600也可能浮现一些卖兴.在前景更加偏空下,欧元升破1.2820后因轧空而攻向1.2950/60水准的疑虑犹存.
美元/日圆:日本央行未暗示将进一步推出宽松措施,导致美元昨日再度走弱,但仍不足以跌破79.00日圆的前波低位.目前200日均线切入位78.55仍为下档关键支撑.
下档压力仍将为盘势主轴,若在云区阻力80.40下方,则仍存在继续跌向78.50及200日均线的风险.惟有收在80.42的云线以上,方才意味着美元持稳.
英镑/美元:本周稍早失守1.5840/50水准,促使英镑再度回贬,进而跌破5月低位1.5730,且下看61.8%回档位1.5645美元.若跌破1.5645的支撑,则将下看1.5530.
英镑倘若上涨,将在1.5770的50%费波纳齐回档位遭逢阻力,本周高位1.5850仍为汇价回稳的重大障碍,若有所突破则将上看55日均线1.5980美元.
纽约 当日 今年来 2011年
0658GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2586 1.2584 +0.02 -2.77 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.48 79.44 +0.05 +3.30 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.03 99.97 +0.06 +0.46 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9539 0.9541 -0.02 +1.74 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5691 1.5686 +0.03 +1.00 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0243 1.0246 -0.03 +0.49 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9774 0.9750 +0.25 -4.41 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7534 0.7500 +0.45 -3.21 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 77.680 77.490 +0.25 -1.22 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.860 59.670 +0.32 +0.05 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.72 124.65 +0.06 +4.34 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2956 1.2968 -0.09 -1.30 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。