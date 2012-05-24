〔台湾汇市〕央行调节促台币/美元收近四个月低位,然出口商抛盘有撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月24日电---台币兑美元TWD=TP周四收贬5.9分,因央行尾盘进场助贬,终场收创近四个月低位;不过,盘中受到月底出口商抛汇需求支撑,多数时间均在平盘之上整理.
汇银人士指出,因市场担忧希腊可能离开欧元区,美元兑一篮子货币持续走扬,但早盘外资却显得相当安静;中午过后,欧元跌幅扩大,银行间美元买盘力道偏强,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点亦加深溢价幅度,但在出口商抛盘支撑下,台币依旧有撑.
"欧元、澳币跌翻了,但我家的台币却强的跟鬼一样,"一位大型金控交易人士表示.
公股银行人士并表示,央行盘中虽不时进场调节,但力道并不大且采双向操作.
交易商并表示,台币近日走势与台股与韩元走势脱钩,未来走势仍需观察央行态度及外资动向,尤其欧元再度跌破波段新低,市场可能会有回补美元需求陆续浮现,惟出口商抛盘料暂缓台币跌势,明日交投先看29.55-29.70元间.
台币今日收在日低,报29.645元;前次盘中及收盘低位落在2月2日与2月1日,分别报29.700以及29.695元.
台湾股市.TWII收盘下跌0.32%,至7,124.89点;外资及陆资在台股卖超13.75亿台币,为连续第五日卖超,累计金额为281.79亿.[ID:nST0520865]
另外,新兴亚洲货币周四下滑,韩元KRW=触及五个月低位,因对希腊退出欧元区的忧虑升级,促使投资者涌入美元寻求避险.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.645 29.586 29.525-29.645 29.600 7.53 7.14
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.594 29.537 29.540-29.600 29.560 3.45 2.50
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.025/-0.010
美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.210/-0.175
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。