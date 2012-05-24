〔台湾汇市〕央行调节促台币/美元收近四个月低位,然出口商抛盘有撑

路透台北5月24日电---台币兑美元TWD=TP周四收贬5.9分,因央行尾盘进场助贬,终场收创近四个月低位;不过,盘中受到月底出口商抛汇需求支撑,多数时间均在平盘之上整理.

汇银人士指出,因市场担忧希腊可能离开欧元区,美元兑一篮子货币持续走扬,但早盘外资却显得相当安静;中午过后,欧元跌幅扩大,银行间美元买盘力道偏强,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点亦加深溢价幅度,但在出口商抛盘支撑下,台币依旧有撑.

"欧元、澳币跌翻了,但我家的台币却强的跟鬼一样,"一位大型金控交易人士表示.

公股银行人士并表示,央行盘中虽不时进场调节,但力道并不大且采双向操作.

交易商并表示,台币近日走势与台股与韩元走势脱钩,未来走势仍需观察央行态度及外资动向,尤其欧元再度跌破波段新低,市场可能会有回补美元需求陆续浮现,惟出口商抛盘料暂缓台币跌势,明日交投先看29.55-29.70元间.

台币今日收在日低,报29.645元;前次盘中及收盘低位落在2月2日与2月1日,分别报29.700以及29.695元.

台湾股市.TWII收盘下跌0.32%,至7,124.89点;外资及陆资在台股卖超13.75亿台币,为连续第五日卖超,累计金额为281.79亿.[ID:nST0520865]

另外,新兴亚洲货币周四下滑,韩元KRW=触及五个月低位,因对希腊退出欧元区的忧虑升级,促使投资者涌入美元寻求避险.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.645 29.586 29.525-29.645 29.600 7.53 7.14

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元太外汇经纪公司 29.594 29.537 29.540-29.600 29.560 3.45 2.50

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.025/-0.010

美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.210/-0.175

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