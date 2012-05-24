版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 15:59 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,634亿韩元,为连续第17个交易日卖超

路透首尔5月24日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,634亿韩元,为连续第17个交易日卖超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

5月24日 -263.4* 175.5 8.8

5月23日 -382.5 178.2 168.0

5月22日 -3.9 -51.8 109.5

5月21日 -57.9 12.5 87.0

5月18日 -429.8 134.7 288.6

5月17日 -51.4 129.4 107.5

5月16日 -491.2 31.8 272.3

5月15日 -184.5 32.2 24.1

5月14日 -157.2 116.9 93.9

5月11日 -167.4 -23.4 267.2

5月10日 -207.8 135.5 244.4

5月 9日 -343.7 -56.3 219.4

5月 8日 -323.2 94.7 134.1

5月 7日 -442.5 124.3 456.4

5月 4日 -96.5 63.6 44.1

5月 3日 -132.7 14.7 28.5

5月 2日 -131.9 60.6 127.7

-------------------------------------------------

本月以来 -3,867.6 1,173.0 2,681.6

-------------------------------------------------

今年以来 7,190.7 -1,859.8 -2,227.4

-------------------------------------------------(完)

--编译 龚芳;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐