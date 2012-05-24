〔台湾债市〕101/1殖利率收低,希腊可能退出欧元区令避险需求升高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北5月24日电---台湾五年期101/1殖利率周四收低,因希腊可能退出欧元区令避险买盘增加;惟殖利率已处低档,空方力道缩减,令殖利率收于当日高位.
市场人士指出,欧元区利空消息仍持续吸引追价买盘,但追价力道并不强,五年期101/1殖利率的底部由0.95%垫高至0.96%,近期殖利率线形有收敛的意味,预料短线将在0.95-0.98%狭幅盘整.
"多空陷入胶着,今天高低点只有半个基点,"一主力证券交易员说.
他分析称,五年期101/1殖利率反弹力量越来越小,空单量已由近日高点的80亿台币降至昨日的64亿台币,预估今天空单量维持在64亿元.
台股大盘指数.TWII周四早盘开出红盘,一度企图叩关7,200点关卡,但盘中由红翻黑,收盘下跌0.32%报7,124.89点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO -0.16 0.9608 0.9558-0.9608 393.0
10 101/5A01105=TWO -0.24 1.2288 1.2288-1.2300 1.0
10 101/乙二A01202=TWO -0.35 1.2620 1.2600-1.2630 17.0
美国公债价格周三上涨,因为对希腊可能退出欧元区影响的担忧,增加了对美债的避险买需.指标10年期美债US10YT=RR价格周三上涨14/32,收益率报1.73%,低于周二尾盘的1.78%,上周收益率曾最多跌至1.69%,仅比至少60年最低位高出2个基点.[US/NCN]
外银台债交易员认为,在6月中希腊选举结果出来前,欧洲政经情势都还是很混乱,预期美债殖利率将持续破底,将牵动台债长短券利差变平,也就是短券殖利率下档有撑,但长券殖利率下修较多.
寿险台债交易员也表示,目前欧元区的情势有利债市多头,且上半年有保单将停售,预估停售前促销将激励寿险业第二季保费收入增加,在资金去化压力下,寿险仍有资金去化需求,甚至连银行端都要帮忙消化过多资金.
"所以最近常听到还是有人要收券."她说.
寿险交易员分析,10年期指标公债新券将于6月初公开发行前交易(when-issued),短线走势就等新券出来才看得清楚方向.
"毕竟10年期指标公债原先筹码已被锁在保险柜."该交易员说.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2288
5 101/1 A01101=TWO 0.9608
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/ 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。