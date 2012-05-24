〔台湾债市〕101/1殖利率收低,希腊可能退出欧元区令避险需求升高

路透台北5月24日电---台湾五年期101/1殖利率周四收低,因希腊可能退出欧元区令避险买盘增加;惟殖利率已处低档,空方力道缩减,令殖利率收于当日高位.

市场人士指出,欧元区利空消息仍持续吸引追价买盘,但追价力道并不强,五年期101/1殖利率的底部由0.95%垫高至0.96%,近期殖利率线形有收敛的意味,预料短线将在0.95-0.98%狭幅盘整.

"多空陷入胶着,今天高低点只有半个基点,"一主力证券交易员说.

他分析称,五年期101/1殖利率反弹力量越来越小,空单量已由近日高点的80亿台币降至昨日的64亿台币,预估今天空单量维持在64亿元.

台股大盘指数.TWII周四早盘开出红盘,一度企图叩关7,200点关卡,但盘中由红翻黑,收盘下跌0.32%报7,124.89点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.16 0.9608 0.9558-0.9608 393.0

10 101/5A01105=TWO -0.24 1.2288 1.2288-1.2300 1.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.35 1.2620 1.2600-1.2630 17.0

美国公债价格周三上涨,因为对希腊可能退出欧元区影响的担忧,增加了对美债的避险买需.指标10年期美债US10YT=RR价格周三上涨14/32,收益率报1.73%,低于周二尾盘的1.78%,上周收益率曾最多跌至1.69%,仅比至少60年最低位高出2个基点.[US/NCN]

外银台债交易员认为,在6月中希腊选举结果出来前,欧洲政经情势都还是很混乱,预期美债殖利率将持续破底,将牵动台债长短券利差变平,也就是短券殖利率下档有撑,但长券殖利率下修较多.

寿险台债交易员也表示,目前欧元区的情势有利债市多头,且上半年有保单将停售,预估停售前促销将激励寿险业第二季保费收入增加,在资金去化压力下,寿险仍有资金去化需求,甚至连银行端都要帮忙消化过多资金.

"所以最近常听到还是有人要收券."她说.

寿险交易员分析,10年期指标公债新券将于6月初公开发行前交易(when-issued),短线走势就等新券出来才看得清楚方向.

"毕竟10年期指标公债原先筹码已被锁在保险柜."该交易员说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2288

5 101/1 A01101=TWO 0.9608

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)