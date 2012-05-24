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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 16:06 BJT

〔金属期市〕伦铜脱离四个半月低点,欧元区危机仍令其承压

路透新加坡5月24日电---伦敦铜价周四上涨1%,上日跌至四个半月低点的跌势暂时停歇.希腊可能离开欧元区的疑虑引发避险情绪,导致铜价上日重挫.

铜价可能从美国楼市数据的利多寻获支撑,但涨幅受限,因欧洲领袖未能有具体措施来解决欧债危机,使得市场持续对全球经济走势感到不安.铜价本月迄今已下跌近10%.

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