〔金属期市〕伦铜脱离四个半月低点,欧元区危机仍令其承压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月24日电---伦敦铜价周四上涨1%,上日跌至四个半月低点的跌势暂时停歇.希腊可能离开欧元区的疑虑引发避险情绪,导致铜价上日重挫.
铜价可能从美国楼市数据的利多寻获支撑,但涨幅受限,因欧洲领袖未能有具体措施来解决欧债危机,使得市场持续对全球经济走势感到不安.铜价本月迄今已下跌近10%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。