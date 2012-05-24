版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 17:38 BJT

〔中港股市〕港股创近五个月来最低收位,中国PMI下滑令投资人续留场外

路透香港5月24日电---香港股市周四创近五个月来的最低收位,此前一项对中国制造业的民间调查结果疲软,让惶惶不安的投资人持续在场边观望.

恒生指数.HSI收低0.64%,至18,666.4点,此为1月6日以来最低收位.该指数今年以来的涨幅为1.3%.周四成交量较20日均量低10%.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收盘下跌0.83%,上证综指.SSEC跌0.53%.

欧债问题让投资人不敢进场,有多个迹象显示欧洲领导人未能提出明确措施来解决危机,加剧希腊退出欧元区的风险.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐