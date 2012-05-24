〔中港股市〕港股创近五个月来最低收位,中国PMI下滑令投资人续留场外

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月24日电---香港股市周四创近五个月来的最低收位,此前一项对中国制造业的民间调查结果疲软,让惶惶不安的投资人持续在场边观望.
恒生指数.HSI收低0.64%,至18,666.4点,此为1月6日以来最低收位.该指数今年以来的涨幅为1.3%.周四成交量较20日均量低10%.
内地股市方面,沪深300指数.CSI300收盘下跌0.83%,上证综指.SSEC跌0.53%.
欧债问题让投资人不敢进场,有多个迹象显示欧洲领导人未能提出明确措施来解决危机,加剧希腊退出欧元区的风险.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。