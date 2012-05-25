〔台湾货币市场〕5月25日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北5月25日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,198.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆432.3亿台币:
05/26 2,082.00亿
05/27 835.00亿
05/28 26.50亿
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 4,075.30亿
--公债付息18.8125亿台币:
05/26 100乙1期1息 5.25000亿
05/27 93甲6期8息 13.56250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保