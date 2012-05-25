《即时观点》台湾今年经济成长率六度下修至同比增3.03%,不排除继续下修

路透台北5月25日电---台湾主计处周五公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.主计处并预估2012年全年GDP成长率为3.03%,为第六度下修.

此外,今年消费者物价指数(CPI)年增率也下修为1.84%.先前4月底时的GDP和CPI年增率预估分别为3.38%和1.94%.

至于今年的出口年增率估为2.69%,进口年增率估为3.18%,先前各估为4.3%和3.64%.

主计处新闻稿指出,对欧债的预期造成金融市场动荡,令实体经济复苏动能受到挑战.

以下为主计处公布的相关数据:

* 2012年第一季经济成长率0.39%(先前概估值为0.36%)

* 2012年第一季经济成长率经季调对上季0.7%(SAQR)

以下为预估值:

* 2012年经济成长率3.03%(原估增3.38%)

* 2012年消费者物价指数年增率1.84%(原估增1.94%)

* 2012年出口金额年增率2.69%(原估增4.30%)

* 2012年进口金额年增率3.18%(原估增3.64%)

**分析师评论**

--大众银行分析师 陈森林:

全年GDP比预期下修很多,已经在进行3%保卫战了.其实我们在4月外销订单数据出来时,就已下调至全年GDP预估值至2.7%.此外,原本官方预期第二季订单零成长,但看来会变负成长,连带让消费与出口向下调,所以全年GDP还有可能会七度下调.

至于CPI虽下调至1.84%,但仍比我们预估的1.73%要高.由于今年有油电价格调升的影响,还不至于发生通货紧缩的状况.但若明年消费还是疲弱不振且令薪资下调,则在物价比较基期垫高影响下,将会出现通缩.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收跌0.75%,报7,071.63点.

--台币兑美元TWD=TP收贬0.5分至29.650.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连三度维持利率不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)