〔台湾货币市场〕短率大致平稳,明日周末资金需求料升高(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增拆款及存单发行细节)
* 存单到期金额不少
* 短率大致平稳
* 明日资金需求升高
记者 高洁如
路透台北5月24日电---台湾银行间短率周四大致平稳.银行保守操作的心态在月底益发显现,减少存单申报以平衡月底的资金调度,因此在外商银资金不多的情况下,仍能令短率持稳.
银行资金调度人士指出,目前来看全体银行的积数已回补得差不多,只要不再出现大幅负数,缴税月的资金调度当可在利率未大幅波动之下,轻骑过关.但他们也认为,明日周末资金需求升高,短率不排除向高位略为靠拢.
"整体来看,上周存单央行多给了一点,本周少给."一位小型银行资金调度人士说.
另一中型银行业资金调度人士也表示,目前看来下周的存单到期金额比本周要少,为免下周跨月时资金调度难度太高,因此提早于本周即减少存单的申报,多留一些资金于帐上运用,以备不时之需.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.514%,上日在0.511%;区间在0.388-0.71%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.75%,上日亦同.
本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.
**短票利率成交高位聚集**
短票方面,票券商表示,市场发票量还是不多,不过银行的买气受到保守心态的影响,成交略向区间高位靠拢.
票券商也表示,估计明日的发票量应是本周最高,预料成交将再向区间高位看齐.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%,上日区间在0.85-0.87%.
台湾央行今日存单到期金额2,187.5亿,共发行1,961亿,存单发行余额减少226.5亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为1,198.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为450亿台币;累计超额准备为1,074亿台币,加计前期1%的超额准备为1,846亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳,今日有300亿台币101/乙二公债及67亿渣打银行金融债交割,见部份投信赎回资金,拿下本期公债多数筹码的银行端资金偏紧,各家机构对市况感受不一.
资金调度人士表示,今日若有公债缺口则较难调度,部分券商须以较高利率才能找到钱;不过,整体而言,在央行维持适度宽松下,加之台股走势疲弱缺乏吸引力,投信停泊于RP市场的资金相对稳定,尾盘续有余钱回流,稍稍和缓市场紧缩状况.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.
交易商统计,周五另有台北富邦银行47亿台币金融债交割.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 乔艳红/丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。