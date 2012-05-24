〔台湾货币市场〕短率大致平稳,明日周末资金需求料升高(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 存单到期金额不少

* 短率大致平稳

* 明日资金需求升高

记者 高洁如

路透台北5月24日电---台湾银行间短率周四大致平稳.银行保守操作的心态在月底益发显现,减少存单申报以平衡月底的资金调度,因此在外商银资金不多的情况下,仍能令短率持稳.

银行资金调度人士指出,目前来看全体银行的积数已回补得差不多,只要不再出现大幅负数,缴税月的资金调度当可在利率未大幅波动之下,轻骑过关.但他们也认为,明日周末资金需求升高,短率不排除向高位略为靠拢.

"整体来看,上周存单央行多给了一点,本周少给."一位小型银行资金调度人士说.

另一中型银行业资金调度人士也表示,目前看来下周的存单到期金额比本周要少,为免下周跨月时资金调度难度太高,因此提早于本周即减少存单的申报,多留一些资金于帐上运用,以备不时之需.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.514%,上日在0.511%;区间在0.388-0.71%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.75%,上日亦同.

本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率成交高位聚集**

短票方面,票券商表示,市场发票量还是不多,不过银行的买气受到保守心态的影响,成交略向区间高位靠拢.

票券商也表示,估计明日的发票量应是本周最高,预料成交将再向区间高位看齐.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%,上日区间在0.85-0.87%.

台湾央行今日存单到期金额2,187.5亿,共发行1,961亿,存单发行余额减少226.5亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为1,198.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为450亿台币;累计超额准备为1,074亿台币,加计前期1%的超额准备为1,846亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳,今日有300亿台币101/乙二公债及67亿渣打银行金融债交割,见部份投信赎回资金,拿下本期公债多数筹码的银行端资金偏紧,各家机构对市况感受不一.

资金调度人士表示,今日若有公债缺口则较难调度,部分券商须以较高利率才能找到钱;不过,整体而言,在央行维持适度宽松下,加之台股走势疲弱缺乏吸引力,投信停泊于RP市场的资金相对稳定,尾盘续有余钱回流,稍稍和缓市场紧缩状况.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.

交易商统计,周五另有台北富邦银行47亿台币金融债交割.(完)