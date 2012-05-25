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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 16:27 BJT

〔台湾数据〕今年经济成长率再下修为3.03%,此前预估为成长3.38%--消息

路透台北5月25日电---一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,略高于先前公布的概估值0.36%.

消息人士并称,2012年GDP成长率最新预估为3.03%,此前主计总处已五度下修今年GDP预估值.CPI年增率预估为1.84%.先前4月底时的预估分别为成长3.38%和1.94%.(完)

各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见TWGDP1

参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--采访 高洁如; 撰写; 审校 杨淑祯

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