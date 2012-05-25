〔台湾数据〕今年经济成长率再下修为3.03%,此前预估为成长3.38%--消息

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透台北5月25日电---一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,略高于先前公布的概估值0.36%.
消息人士并称,2012年GDP成长率最新预估为3.03%,此前主计总处已五度下修今年GDP预估值.CPI年增率预估为1.84%.先前4月底时的预估分别为成长3.38%和1.94%.(完)
各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见TWGDP1
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--采访 高洁如; 撰写; 审校 杨淑祯
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。