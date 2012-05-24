〔中国企业〕中投考虑最多买入价值20亿美元的阿里巴巴股权-消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月24日电---消息人士向路透表示,中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]洽购阿里巴巴集团[ALIAB.UL]最多20亿美元股权的谈判已进入后期阶段,而阿里巴巴集团正寻求获得用于从雅虎(YHOO.O)回购股权所需的最后一部分资金.
雅虎与阿里巴巴上周达成协议,后者将以71亿美元回购雅虎所持其20%的股权,这起交易对阿里巴巴的估值达350亿美元.
阿里巴巴正在通过发行优先股、银行贷款及出售股权给现有股东--新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]及DST Global等的方式,筹措当中的46亿美元.若获得另外的25亿美元现金,阿里巴巴将能完成这笔71亿美元的股权回购.
直接接触此事的消息人士表示,中投购买20亿美元阿里巴巴股权,将会协助该公司获得回购雅虎持股所需的所有融资.
消息人士指出,阿里巴巴亦在与多家私募股权投资公司洽商,他们预计将协助其筹措剩余的5亿美元资金,这些公司包括贝恩资本(Bain Capital)、黑石集团(百仕通)及弘毅投资.
该消息人士不愿具名,因这些讨论是在私下进行.阿里巴巴、黑石集团、中国投资公司及弘毅投资均不愿置评.无法立即联络上贝恩资本置评.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。