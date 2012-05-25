〔台湾数据〕第一季GDP同比成长0.39%,全年成长率六度下修至3.03%

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透台北5月25日电---台湾主计处周五公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.主计处并预估2012年全年GDP成长率为3.03%,为第六度下修.
此外,今年消费者物价指数(CPI)年增率也下修为1.84%.先前4月底时的GDP和CPI年增率预估分别为3.38%和1.94%.
至于今年的出口年增率则估为2.69%,进口年增率估为3.18%,先前各估为4.3%和3.64%.(完)
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--记者 高洁如 ;撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良
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