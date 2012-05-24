《综述》欧元区多国政府准备应变计画,以防希腊退出欧元区

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透罗马/赫尔辛基5月24日电---至少有一半的欧元区政府以及银行业和大型企业,正在准备应变计画,以防希腊决定离开欧元区,即使其偏爱的选项仍是希腊留在欧元区.
意大利经济部副部长格雷利(Vittorio Grilli)表示,如果希腊选民在6月17日把票投给拒绝改革的政党,意大利已准备好这种可能性.
希腊之前已和欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成协议同意改革,以换取紧急贷款.希腊若真的不履行改革协议,欧盟/IMF将停止发放资金,以希腊国内的赤字情况来看,这意味着其将无力支付薪水,且必须离开欧元区,并开始发行自己的货币.
"任何情况下我们都做好准备,"格雷利在记者问到意大利是否准备好希腊的离开时表示."所有的选项都有可能,尽管我们的目标是避免这个情况发生."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。