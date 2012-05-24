《综述》欧元区多国政府准备应变计画,以防希腊退出欧元区

路透罗马/赫尔辛基5月24日电---至少有一半的欧元区政府以及银行业和大型企业,正在准备应变计画,以防希腊决定离开欧元区,即使其偏爱的选项仍是希腊留在欧元区.

意大利经济部副部长格雷利(Vittorio Grilli)表示,如果希腊选民在6月17日把票投给拒绝改革的政党,意大利已准备好这种可能性.

希腊之前已和欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成协议同意改革,以换取紧急贷款.希腊若真的不履行改革协议,欧盟/IMF将停止发放资金,以希腊国内的赤字情况来看,这意味着其将无力支付薪水,且必须离开欧元区,并开始发行自己的货币.