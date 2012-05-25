《台湾报摘》--工商时报5月25日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)、夏普(6753.T)再携手.根据日经新闻报导,夏普计画在大陆成都与鸿海合作成立液晶面板厂,双方已到谈判的最后阶段,未来夏普将提供先进的面板技术给鸿海.

* 其他:

--台股危机告急,外资、大户不约而同透过借券平台一路放空台股,上周以来借券卖出余额激增逾30万张,周四更急速飙上374.19万张的今年新高;散户使用的信用交易融券余额也快速扩增至60.54万张的近期新高,俨然是空头狙击台股的新战场.

--大众银行2847.TW招亲案破局,元大金(2885.TW)、富邦金(2881.TW)两大金控同步停止出价.元大金、富邦金对大众银行的实地查核在周二结束,原本将在周五展开第一阶段出价,但周四两家金控在最后关头收手,作出停止该并购案评估的相同决定,并已通知大众银最大股东凯雷集团[CYL.UL].

--第三度要进军台湾保险市场的安盛(AXA)人寿,金管会委员会周四以三大理由,正式驳回安盛人寿申请设立台湾分公司案,成为近20年来,首家被主管机关否准来台设分公司的外商保险公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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