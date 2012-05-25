《台湾报摘》--工商时报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)、夏普(6753.T)再携手.根据日经新闻报导,夏普计画在大陆成都与鸿海合作成立液晶面板厂,双方已到谈判的最后阶段,未来夏普将提供先进的面板技术给鸿海.
* 其他:
--台股危机告急,外资、大户不约而同透过借券平台一路放空台股,上周以来借券卖出余额激增逾30万张,周四更急速飙上374.19万张的今年新高;散户使用的信用交易融券余额也快速扩增至60.54万张的近期新高,俨然是空头狙击台股的新战场.
--大众银行2847.TW招亲案破局,元大金(2885.TW)、富邦金(2881.TW)两大金控同步停止出价.元大金、富邦金对大众银行的实地查核在周二结束,原本将在周五展开第一阶段出价,但周四两家金控在最后关头收手,作出停止该并购案评估的相同决定,并已通知大众银最大股东凯雷集团[CYL.UL].
--第三度要进军台湾保险市场的安盛(AXA)人寿,金管会委员会周四以三大理由,正式驳回安盛人寿申请设立台湾分公司案,成为近20年来,首家被主管机关否准来台设分公司的外商保险公司.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保