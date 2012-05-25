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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 08:41 BJT

〔企业并购〕台湾元大金称停止评估收购大众银行

路透台北5月25日电---台湾元大金控(2885.TW)称,停止评估收购凯雷投资集团(Carlyle)[CYL.UL]持股的大众银行2847.TW.

元大金控发言人庄有德向路透做上述表示,但未解释原因.本地经济日报指出,系因股价重挫影响谈判,换股比例谈不拢.

路透上周五报导,两名消息人士指出凯雷集团正洽谈将所持大众银行股份出售予元大金控,收购价格将相当于大众银每股15-17台币,估计总交易价值最高将达371亿台币.[ID:nST0519001]

凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.[ID:nSH0096957](完)

--记者 洪淑珍; 审校 乔艳红

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