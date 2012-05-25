〔企业并购〕台湾元大金称停止评估收购大众银行

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透台北5月25日电---台湾元大金控(2885.TW)称,停止评估收购凯雷投资集团(Carlyle)[CYL.UL]持股的大众银行2847.TW.
元大金控发言人庄有德向路透做上述表示,但未解释原因.本地经济日报指出,系因股价重挫影响谈判,换股比例谈不拢.
路透上周五报导,两名消息人士指出凯雷集团正洽谈将所持大众银行股份出售予元大金控,收购价格将相当于大众银每股15-17台币,估计总交易价值最高将达371亿台币.[ID:nST0519001]
凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.[ID:nSH0096957](完)
--记者 洪淑珍; 审校 乔艳红
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。