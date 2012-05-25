《台湾报摘》--经济日报5月25日

* 头版头条:

--建商主打"买房抗通膨"奏效,房市买气急速升温,台湾银行等五大银行,4月新承作购屋贷款金额一举突破500亿台币,创下去年8月以来近九个月新高,是否意味房市炒作风气卷土重来,引发中央银行关注.

* 其他:

--全球需求急冻,台塑(1301.TW)董事长李志村表示,面对目前景气不佳,台塑只有减产来因应;台塑化(6505.TW)总经理曹明也说,台塑化轻裂厂炼量已减产15%.

--针对行政院证券交易所得税方案,立法院法制局报告提出五大缺失.最受瞩目的是,该局认为配合所得税法的修法,"证交税税率宜调降至0.25%",明显与行政院的谈判底限唱反调.

--亿光电子(2393.TW)公告,亿光向日本特许厅(相当于台湾的智慧财产局)举发日亚化持有JP3503139号专利无效.LED业者认为,是台湾LED厂的重要胜利,开启台湾的LED产品长驱直入日本市场的机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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