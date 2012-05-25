《台湾报摘》--经济日报5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--建商主打"买房抗通膨"奏效,房市买气急速升温,台湾银行等五大银行,4月新承作购屋贷款金额一举突破500亿台币,创下去年8月以来近九个月新高,是否意味房市炒作风气卷土重来,引发中央银行关注.
* 其他:
--全球需求急冻,台塑(1301.TW)董事长李志村表示,面对目前景气不佳,台塑只有减产来因应;台塑化(6505.TW)总经理曹明也说,台塑化轻裂厂炼量已减产15%.
--针对行政院证券交易所得税方案,立法院法制局报告提出五大缺失.最受瞩目的是,该局认为配合所得税法的修法,"证交税税率宜调降至0.25%",明显与行政院的谈判底限唱反调.
--亿光电子(2393.TW)公告,亿光向日本特许厅(相当于台湾的智慧财产局)举发日亚化持有JP3503139号专利无效.LED业者认为,是台湾LED厂的重要胜利,开启台湾的LED产品长驱直入日本市场的机会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保