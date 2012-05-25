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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 08:24 BJT

〔韩国股市〕科技股带动盘初温和上扬,本周可望勉力录得涨幅

路透首尔5月25日电---韩国股市周五小幅开高,指标股指在连续两周周线收黑后,本周可望勉力小涨.但市场涨幅料受限,因希腊离开欧元区的疑虑挥之不去,令投资人依然谨慎.

科技股带动盘初温和上涨,SK Hynix (000660.KS)升1.3%,而LG电子(066570.KS)则涨1.1%.

0003GMT,综合股价指数.KS11上涨0.39%,报1,821.50点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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