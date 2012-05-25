《台湾重要政经日程》--5月25日-12月31日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
==================今日重要政经消息======================
5/25(五)
--13:50 不动产资本利得课税制度检讨与改革论坛
--16:00 主计总处公布第一季GDP统计值.
--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
==================近期重要政经消息======================
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保