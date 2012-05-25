〔中国新债〕〕中国人寿拟私募发行不超280亿元次级债,6月底前完成--IFR

路透5月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,接近交易人士透露,全球按市值计最大寿险公司中国人寿

(2628.HK)(601628.SS)已委任瑞银证券，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) ，瑞信方正证券，中信证券(6030.HK)(600030.SS)和中金联席主承销其今年首期次级债，发行额度拟不超过280亿元人民币（44.2亿美元）。

消息人士表示，本期次级定期债务预计将于6月初获监管层发行批文，并计划于6月底前以私募配售方式发行完毕；发行募集资金将用于充实公司附属资本，提高公司偿付能力充足率。

中国人寿董事会于今年3月26日审议通过拟在境内发行不超过380亿元人民币次级定期债务的方案，一期或分期发行，期限不少于10 年，票面利率参照市场利率确定。

公司曾于去年10月25日委任高盛高华证券和中金公司以5.50%的票息发行总额300亿元10年期（附第5年末发行人赎回权）次级债。中诚信给予当期债项和发行人主体信用评级同为AAA级。(完)

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