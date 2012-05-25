〔中国新债〕〕中国人寿拟私募发行不超280亿元次级债,6月底前完成--IFR

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透5月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,接近交易人士透露,全球按市值计最大寿险公司中国人寿
(2628.HK)(601628.SS)已委任瑞银证券，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) ，瑞信方正证券，中信证券(6030.HK)(600030.SS)和中金联席主承销其今年首期次级债，发行额度拟不超过280亿元人民币（44.2亿美元）。
消息人士表示，本期次级定期债务预计将于6月初获监管层发行批文，并计划于6月底前以私募配售方式发行完毕；发行募集资金将用于充实公司附属资本，提高公司偿付能力充足率。
中国人寿董事会于今年3月26日审议通过拟在境内发行不超过380亿元人民币次级定期债务的方案，一期或分期发行，期限不少于10 年，票面利率参照市场利率确定。
公司曾于去年10月25日委任高盛高华证券和中金公司以5.50%的票息发行总额300亿元10年期（附第5年末发行人赎回权）次级债。中诚信给予当期债项和发行人主体信用评级同为AAA级。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保