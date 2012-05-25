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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 09:28 BJT

〔中国新债〕中国平安至多90亿元10年次级债利率区间为5.0-5.3%--IFR

路透5月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国第二大寿险公司平安人寿(2318.HK)(601318.SS)第二期至多90亿元人民币（14.3亿美元）次级债务将于下周一(28日)簿记建档并私募配售发行。

消息人士表示，本期10年期（附第5年末发行人赎回权）债务利率区间为5.0%-5.3%；平安资管和平安证券任将为联席主承销商。

平安人寿曾于去年9月27日以5.70%的票息发行40亿元人民币10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权）。中诚信给予当期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红

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