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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 09:35 BJT

〔离岸人民币〕瑞典出口信贷拟发行三年期5亿元点心债--IFR

路透5月25日电---据汤森路透旗下IFR报导,瑞典出口信贷已委任汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和TD Securities安排其第二支点心债的发行。该三年期的债券,据传规模约5亿人民币（7,900万美元）。

该发行人今年1月完成了2亿人民币首支点心债的发行，中信证券融资(香港)为唯一簿记行。当时三年期债券的票息定价在2.4%。

瑞典出口信贷现有Aa1/AA+(穆迪/标准普尔)评级的欧洲中期债券发行计划,可用作点心债交易。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红

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