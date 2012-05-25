《外汇动态》美元/韩元因投机客建立空仓而下跌,但进口商买盘提供支撑

0143GMT---美元/韩元KRW=KFTC下跌,当地银行间投机客建立空头部位,因欧元EUR=和股市小幅反弹.交易员表示,但韩国进口商逢低买进美元,抑制美元跌势.

美元/韩元小跌0.3%至1,177.5."大家在增持美元空仓,欧元看来在1.25左右企稳.但我怀疑他们能够赚到多少钱,因为有进口商在买进,"一资深国外银行交易员表示.

另一位交易员称,美元/韩元还有进一步下跌的空间,但任何跌势将在约1,175受限.外资可能会结束在韩国股市连续17天的卖超,尽管他们迄今仅买超19亿韩元(161万美元).(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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