《外汇动态》美元/韩元因投机客建立空仓而下跌,但进口商买盘提供支撑

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
0143GMT---美元/韩元KRW=KFTC下跌,当地银行间投机客建立空头部位,因欧元EUR=和股市小幅反弹.交易员表示,但韩国进口商逢低买进美元,抑制美元跌势.
美元/韩元小跌0.3%至1,177.5."大家在增持美元空仓,欧元看来在1.25左右企稳.但我怀疑他们能够赚到多少钱,因为有进口商在买进,"一资深国外银行交易员表示.
另一位交易员称,美元/韩元还有进一步下跌的空间,但任何跌势将在约1,175受限.外资可能会结束在韩国股市连续17天的卖超,尽管他们迄今仅买超19亿韩元(161万美元).(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保