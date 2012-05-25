〔企业并购〕台湾元大金停止评估收购大众银,私募基金获利出场时间递延(更新版2)

(新增元大金与分析师更多评论)

* 因价格问题,元大金停止评估收购大众银

* 私募基金获利出场时间将会递延

* 元大金称大众银是好公司,只是现在情况不适合

* 元大金仍计划并购寿险以求业务多元化

路透台北5月25日电---私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]寻求出售台湾大众银行2847.TW股份事宜再起波澜.由于价格问题,此前有意竞购的元大金控(2885.TW)宣布停止评估收购大众银,从而令私募基金获利出场的时间点亦递延.

目前台湾尚有三家私募基金入股银行,包括大众银、安泰银(2849.TW)及万泰银2837.TW.私募基金一般持有投资约五、六年就会伺机获利了结,因此近期陆续传出大众银、安泰银的私募基金股东凯雷及隆力(Longreach)有意出脱持股.

大和证券金融产业分析师杨尚伦指出,目前是属于买方市场,在买方有限,而卖方又有大众银、安泰银等,成交关键就在价格.不过目前股市环境又不佳,预期私募基金获利出场时间点将会递延.

另一不愿具名的外资分析师则称,本来大众银的率先成交机率最高,因为开的价格跟市场的价格差距最小,但仍因价格问题而递延成交时机,显示私募基金要在此时获利出场的困难度提高.

她也表示,在市场传出元大金有意并购大众银的这两个月以来,市场对此桩并购案价格有所疑虑,现在疑虑消除,短线对元大金不是什么坏事.

大众银今天股价收在跌停,报10.95台币;元大金则涨1.18%至12.85台币.

路透上周五曾引述两名消息人士称,凯雷集团正洽谈将所持大众银行股份出售予元大金控,收购价格将相当于大众银每股15-17台币,估计总交易价值最高将达371亿台币.凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.[ID:nST0519001]

**元大金希望并购寿险**

不愿具名的元大金高层周五接受路透电访指出,因为外部环境跟内部综合评估,决定先终止大众银并购案.

"她(大众银)是好公司,只是现在情况不适合,"他并坦言,价格也是因素之一.

该人士表示,内外在环境变化很大,现阶段已经终止,以后会不会再谈则很难讲.

但他强调,元大金仍维持证券求好、银行求大、进入寿险,寿险一直都没被停止,有在评估案子,只是不能评估个案.

元大金为扩展事业版图,仍积极寻找寿险并购标的.该高层透露,希望今年能并购寿险,但仍有外在环境的变数,还有主管机关的态度.

该人士称,元大金是家控股公司,要去创造收入来源,现在只有甘蔗田(银行)跟水稻田(证券),"不可能只守着水稻田,万一水稻哪年欠收怎么办?" (完)