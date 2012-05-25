〔企业并购〕台湾元大金停止评估收购大众银,私募基金获利出场时间递延(更新版2)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(新增元大金与分析师更多评论)
* 因价格问题,元大金停止评估收购大众银
* 私募基金获利出场时间将会递延
* 元大金称大众银是好公司,只是现在情况不适合
* 元大金仍计划并购寿险以求业务多元化
路透台北5月25日电---私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]寻求出售台湾大众银行2847.TW股份事宜再起波澜.由于价格问题,此前有意竞购的元大金控(2885.TW)宣布停止评估收购大众银,从而令私募基金获利出场的时间点亦递延.
目前台湾尚有三家私募基金入股银行,包括大众银、安泰银(2849.TW)及万泰银2837.TW.私募基金一般持有投资约五、六年就会伺机获利了结,因此近期陆续传出大众银、安泰银的私募基金股东凯雷及隆力(Longreach)有意出脱持股.
大和证券金融产业分析师杨尚伦指出,目前是属于买方市场,在买方有限,而卖方又有大众银、安泰银等,成交关键就在价格.不过目前股市环境又不佳,预期私募基金获利出场时间点将会递延.
另一不愿具名的外资分析师则称,本来大众银的率先成交机率最高,因为开的价格跟市场的价格差距最小,但仍因价格问题而递延成交时机,显示私募基金要在此时获利出场的困难度提高.
她也表示,在市场传出元大金有意并购大众银的这两个月以来,市场对此桩并购案价格有所疑虑,现在疑虑消除,短线对元大金不是什么坏事.
大众银今天股价收在跌停,报10.95台币;元大金则涨1.18%至12.85台币.
路透上周五曾引述两名消息人士称,凯雷集团正洽谈将所持大众银行股份出售予元大金控,收购价格将相当于大众银每股15-17台币,估计总交易价值最高将达371亿台币.凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.[ID:nST0519001]
**元大金希望并购寿险**
不愿具名的元大金高层周五接受路透电访指出,因为外部环境跟内部综合评估,决定先终止大众银并购案.
"她(大众银)是好公司,只是现在情况不适合,"他并坦言,价格也是因素之一.
该人士表示,内外在环境变化很大,现阶段已经终止,以后会不会再谈则很难讲.
但他强调,元大金仍维持证券求好、银行求大、进入寿险,寿险一直都没被停止,有在评估案子,只是不能评估个案.
元大金为扩展事业版图,仍积极寻找寿险并购标的.该高层透露,希望今年能并购寿险,但仍有外在环境的变数,还有主管机关的态度.
该人士称,元大金是家控股公司,要去创造收入来源,现在只有甘蔗田(银行)跟水稻田(证券),"不可能只守着水稻田,万一水稻哪年欠收怎么办?" (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保