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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 10:49 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎因投机客空头回补而小升

0226GMT---欧元/瑞郎EURCHF=在亚洲盘上涨0.2%,至约1.2035瑞郎,此前一天欧元创下约两个月来最大日内涨幅,因挑战瑞士央行1.20底限的投机客放弃其押注而回补空单.

一些市场人士曾揣测希腊和一些其他国家退出欧元区的疑虑,可能带动对避险瑞郎的新需求,使得瑞士央行难以守住该底限.

一日系银行交易员表示,虽然瑞士央行看来暂时打退投机客,不过欧元/瑞郎可能仍承压,且守在1.20瑞郎附近.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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