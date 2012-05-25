《热点透视》市场对欧元的投票

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧

路透伦敦5月24日电---当经营者认为把公司分拆的价值大于整体价值时,就会进行分拆.他们指出,规模较小企业的灵活程度要大过那些刻意凑合又互不相容、且流于过度官僚的组织.投资人往往会认同这些举措,股价常会在传出分拆消息时上涨.欧元显然不是这样,对于欧元区拆伙的担忧正导致这共同货币下跌.

市场投票认同欧元,通常是对另外一面投下反对票,也就是反对各国倒退发行各自货币所带来的灾难.的确,自5月初以来,欧元已从1.32美元跌至1.25美元,因希腊失序退出欧元将导致问题丛生,就连体质强健的成员国也将受害.经济衰退恐难避免,就如同2008年雷曼兄弟破产之后的景况一样.尽管这样黯淡的预测有其论述基础,但这本身也是对欧元区跨境整合益处的颂赞.欧元区的金融连结如此紧密,以至于拆伙会造成一堆问题.

就算多数交易员认为,欧元区拆伙的情势可控,不会造成更多的金融紧张,但市场仍将会做出如前所述的判断.货币同盟拆伙将会使得大量的规模经济流失.在浮动利率制度下,企业将会被更多地局限于一国、减少在欧洲施展拳脚的机会,跨境资本流动将会更为稀少,而欧洲在国际协商上的地位看来将显得薄弱.

各国各自发行货币的确会更有弹性,官僚程度也不如欧元那么高.实际层面而言,这意味着各国政府将会更有可能运用通胀及货币贬值来逃避结构性的经济改革.一个全球性货币的殒落,也会失去作为全球储备货币的潜在未来利益.欧元或许有一天可以取代美元,但德国马克则永远不会.

在欧洲缺乏更大程度的政治及金融统合的情况下,或许不去推动单一货币是比较明智的选择.但这个实验已经进行了近14年,拆伙将带来价值破坏.欧元币值下滑显示市场这次已经做出正确的反应.(完)