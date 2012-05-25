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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 12:12 BJT

〔台湾债市〕RP利率大致持平,大型寿险走钱料下周市况将更加紧张

路透台北5月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五大致持平,今日见大型寿险自市场抽离资金,加之上日公债交割的紧缩效果仍余波荡漾,令市场资金水位分配不均.

资金调度人士表示,随着月底例行资金需求逐步浮现,预料下周市况将更加紧张,RP公债利率可能走高1-2个基点;不过,海内外利空消息不断,料央行将适度调控以维持市场适度宽松,加之银行已提前回补积数,RP利率应不至于大幅上扬.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.

交易商统计,因下周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币,预料后半周将达到资金需求高峰.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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