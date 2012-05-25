〔台湾债市〕RP利率大致持平,大型寿险走钱料下周市况将更加紧张

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北5月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五大致持平,今日见大型寿险自市场抽离资金,加之上日公债交割的紧缩效果仍余波荡漾,令市场资金水位分配不均.
资金调度人士表示,随着月底例行资金需求逐步浮现,预料下周市况将更加紧张,RP公债利率可能走高1-2个基点;不过,海内外利空消息不断,料央行将适度调控以维持市场适度宽松,加之银行已提前回补积数,RP利率应不至于大幅上扬.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.
交易商统计,因下周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币,预料后半周将达到资金需求高峰.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保