《外汇动态》美元/印尼卢比一个月期NDF触及两年半高位

0326GMT---美元/印尼卢比一个月期无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=来到逾两年半高位,因担心资金持续外流.

一个月期境外/境内远汇的价差扩大至9月底以来最大,当时印尼资金大幅流出.

美元/卢比一个月期NDF上涨1.9%至9,780,为2009年9月以来最大.价差则扩大至430个点,为9月30日以来最大.美元/卢比现汇IDR=ID指示价格升至9,300.

但一名驻雅加达交易员表示,在价差扩大的情形下,实际市场汇价还要更高.

这让人想起2011年9月时的情况,当时新兴市场部位被大举削减,如今投资人减少其新兴市场债券的曝险.

巴克莱资本在援引EPFR Global Data的资料中指出,截至5月23日止当周,新兴市场债券型基金的资金净流出4.78亿美元,为19周来首次出现净赎回.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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